📰 Несмотря на падение объемов международной торговли в период карантинных ограничений, сегмент международного факторинга в России развивается стремительными темпами, пишет «Коммерсант» . Крупнейшие игроки отмечают возросший спрос на услуги в условиях экономической неопределенности. Но вклад международного факторинга в общий рост рынка пока остается низким, доля международных сделок в России не превышает 1%, хотя в развитых экономиках достигает 15%.

📰 Мировая экономика продолжает восстановление, поэтому в перспективе нескольких месяцев кажется весьма дорогостоящей идеей ставить против рубля, пишет «Российская газета» , ссылаясь на ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. По его мнению, оптимистичный сценарий развития восстановления предполагает укрепление рубля ниже 73 за доллар и 90 за евро до конца января. А по итогам квартала курсы и вовсе могут оказаться у 70 и 88 рублей соответственно. Со стороны технического анализа рост USD/RUB выше 75,5 будет важным сигналом окончания отката в паре и первым признаком начала новой волны роста выше 80.

📰 Треть россиян предпочитает хранить деньги в наличной форме, говорится в данных ЦБ, с которыми ознакомились «Известия» . На фоне снижения ставок по депозитам и низкой осведомленности населения об альтернативных формах сбережений с начала по конец 2020 года число тех, кто предпочитает наличную форму денег, увеличилось на 10 процентных пунктов. В 2020 году на предпочтения россиян по способам хранения сбережений влияли низкие процентные ставки и ослабление курса рубля на фоне глобального замедления экономической активности и снижения цен на нефть, а также плохая осведомленность о других способах накопления средств. Однако эксперты предупреждают, что деньги «под матрасом» съедает инфляция.

📰 Отказ добровольно платить по гарантии не означает недобросовестности банка по отношению к принципалу и его поручителю, решил Верховный суд РФ, который рассмотрел дело о включении в реестр кредиторов должника регрессного требования банка, заявленного по истечении установленного законом срока. Об этом пишет «Коммерсант» . Спор был связан с гарантиями, выданными банком «Открытие» (гарант) в пользу ФСК ЕЭС (бенефициар) в обеспечение исполнения обязательств АО «Энергострой-М.Н.» (принципал) по договору подряда. Банк-гарант, пропустивший из-за этого срок для включения регрессного требования в реестр к обанкротившейся компании, вправе претендовать на погашение долга в одной очереди с другими кредиторами, отметил суд. Мнения юристов о такой позиции ВС разделились: с одной стороны, права гарантов нуждаются в защите, с другой — банки получили привилегии по сравнению с другими кредиторами, тоже пропустившими срок.

📰 «А-Проперти» Альберта Авдоляна заложила 100% компании «Эльгауголь», а также доли в «Эльга-Дороге» и «Эльга-Трансе», пишет РБК . Договоры залогов были заключены в декабре 2020 года после того, как компания Авдоляна выкупила у Газпромбанка 49% Эльгинского угольного комплекса за 45 млрд рублей. Это позволило «А-Проперти» консолидировать 100% проекта, в общей сложности она потратила на его покупку 142 млрд рублей. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, «А-Проперти» 1 декабря 2020 года заключила три договора залога, касающихся компаний Эльги, — с Россельхозбанком и Газпромбанком.