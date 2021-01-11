Абсолютно любой бизнес продается, в случае с «Тинькофф» он продается дорого, по справедливой цене, сообщил российский предприниматель и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков в интервью Forbes . По его словам, причиной срыва сделки TCS Group с «Яндексом» стал отказ технологического гиганта от объединения и желание «Яндекса» полностью купить банк.

«В процессе переговоров с «Яндексом» (это был процесс три-четыре месяца) в какой-то момент я окончательно понял, что «Яндекс» не видит объединения, они видят покупку «Тинькофф». При этом оплата состояла наполовину из акций , но при этом я терял право влиять на решения в новой компании. «Яндекс» предложил 7% премии к цене акций на рынке — и это смотрелось бы органично, если речь шла об объединении, но общемировая практика за покупку и стратегический контроль — это 25—40%», — пояснил Тиньков.

По его словам, учитывая эти расчеты, он предложил генеральному директору группы компаний «Яндекс» Аркадию Воложу доплатить, на что тот заявил о необходимости согласовать это предложение с советом директоров. «Но так как я все-таки серьезно болен, к тому моменту я сильно устал торговаться, объяснять, что «Тинькофф» зарабатывает вдвое больше «Яндекса» и т. д., и я принял решение выйти из сделки. У меня нет необходимости продать», — сказал Тиньков.

«После «Яндекса» я вообще не вижу, кто мог бы купить такую махину. Мы стоим свыше 6 млрд долларов, не уверен, что кто-то имеет возможность заплатить столько. Так что мы будем дальше расти сами, строить капитализацию в 10—15 млрд долларов и платить большие дивиденды нашим акционерам! У нас без оговорок лучшая команда на рынке, и продавать мне ничего не нужно», — заявил основатель Тинькофф Банка.