Совкомбанк в самом конце прошлого года стал владельцем двух других российских кредитных организаций, свидетельствуют сообщения, размещенные на его сайте.

В частности, Совкомбанк закрыл сделку по покупке 100% Евразийского Банка — российской «дочки» одноименной казахстанской кредитной организации. В Совкомбанке уточняют, что приобретенный банк относится к экосистеме группы ERG (одна из крупнейших компаний в мире в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов), он обеспечивал финансовые операции группы в России. Также «банк предоставляет широкий спектр продуктов и услуг клиентам корпоративного и розничного секторов», следует из релиза. Кредитно-кассовые офисы Евразийского Банка расположены в Москве, Новосибирске, Омске и Челябинске.

Комментируя в начале декабря 2020 года информацию СМИ о возможной сделке , эксперты предположили, что ее стоимость могла составить около 0,7 капитала приобретаемого актива с учетом его состояния.

Кроме того, Совкомбанк 31 декабря сообщил о покупке 100% акций Оней Банка. Сделка с Gefirus, совместным предприятием российского Кредит Европа Банка и французского Oney Bank (в число собственников последнего, согласно схеме на сайте ЦБ, входит Auchan Holding), также уже закрыта, следует из релиза Совкомбанка.

Сумма сделки, как и в случае с покупкой Евразийского Банка, не разглашается. «После закрытия сделки ООО «Оней Банк» начнет процедуру ребрендинга», — отмечалось в сообщении.

В конце декабря СМИ узнали , что ретейлер «Ашан» решил отказаться от собственного финансового проекта, реализуемого последние несколько лет на базе Оней Банка. В числе прочего сообщалось, что сотрудничество в сфере предоставления финансовых сервисов клиентам группы «Ашан» продолжится на платформе Кредит Европа Банка. Оней Банк предупредил своих клиентов, что с 25 декабря выпущенные им карты будут заблокированы, а все кредиты необходимо погасить до этой даты. Карты «Ашан» продолжит выпускать Кредит Европа Банк, а расчеты будет вести ВТБ.



Согласно данным Банки.ру, Евразийский Банк на 1 декабря 2020 года занимает 258-е место среди банков РФ по размеру чистых активов, Оней Банк — 311-е. В свою очередь Совкомбанк находится на девятом месте и осенью прошлого года был включен Центробанком в список системно значимых кредитных организаций РФ.