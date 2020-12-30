СберБанк заинтересовался покупкой онлайн-ретейлера «Ситилинк», входящего в группу Merlion, пишет «Коммерсант» . Банк в конце 2020 года провел предпродажный аудит и оценку IT-дистрибутера, рассказал источник издания. Другой собеседник на рынке дистрибуции уточнил, что СберБанк ведет переговоры о приобретении розничных активов компании. В их число входит сеть электроники «Позитроника», ретейлер электроники «Ситилинк» и сеть сервисных центров «Сеть компьютерных клиник».

В конце декабря СберБанк и Merlion объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого возможности дистрибутора будут «интегрированы в создающуюся индустрию электронной коммерции «Сбера», отметили в пресс-службе банка. В Merlion заверили, что переговоров по продаже активов и оценки финансового состояния нет.

Розничный бизнес составляет значительную часть в обороте Merlion, его продажа позволила бы компании поддержать на плаву основное направление IT-дистрибуции в сегменте b2b, полагает главный редактор TAdviser Александр Левашов.

После раздела активов с «Яндексом» и продажи ему доли в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей интерес СберБанка к розничным активам Merlion логичен, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Среди активов Merlion самым привлекательным для Сбербанка может быть «Ситилинк» из-за обширной сети выдачи заказов, считает он. По словам Бурмистрова, самая консервативная оценка «Ситилинка» может начинаться от 1 млрд долларов. Если стороны договорятся, «Сбер» сможет конкурировать в онлайн-ретейле не только с «Яндексом», но и с Ozon и Wildberries, считает эксперт.