Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует ослабление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск доллар дорожал на 26 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 9 копеек. На 10:14 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,38 рубля (плюс 22 копейки). Курс евро на 10:14 мск равнялся 90,67 рубля (плюс 7 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в понедельник утром ожидается ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам. По его словам, пара доллар/рубль в начале торгов поднимется в район 74,3—74,5 рубля. В дальнейшем, несмотря на высокие цены на нефть, американская валюта может продолжить движение к верхней границе диапазона 73—75 рублей, который будет актуальным в ближайшие сессии, прогнозировал эксперт.

«На прошлой неделе рубль очень слабо реагировал на отличный внешний фон, в паре с долларом даже не попытавшись протестировать на прочность сильную поддержку 73. Сегодня на падении нефти и росте доллара к корзине мировых валют рубль продолжит сдавать позиции. Однако стоит учитывать, что в ближайшие дни на валютный рынок может выйти накопленная за длительные праздники валютная выручка экспортеров, что некоторое время будет поддерживать курс рубля. Ближайшим сопротивлением по паре доллар-рубль является отметка 76, которая при дальнейшем росте коррекционных настроений будет как минимум протестирована на прочность», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.