РГС Банк возобновил выдачу займов в рамках государственных программ льготного автокредитования , сообщает пресс-служба кредитной организации.

«При оформлении автокредита по программам «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Автомобиль государственному медицинскому персоналу» и «Автомобиль в трейд-ин» заемщики банка по всей России могут получить субсидию в размере 10% от стоимости нового автомобиля, приобретенного в кредит (для жителей Дальневосточного федерального округа субсидия составит 25%)», — говорится в релизе.

Финансирование по госпрограммам в РГС Банке можно будет получить на сумму до 1,5 млн рублей, с первоначальным взносом всего от 10%, на срок до пяти лет, по ставке от 9,5%. Сделка может быть совершена в день обращения всего по двум документам.

Оформление кредита доступно более чем в 800 точках продаж по всей России — как в офисах банка, так и в отделениях на территории автосалонов-партнеров. Для ускорения процесса заемщики могут заполнить онлайн-заявку на сайте РГС Банка, получить итоговое решение по автокредиту и оформить льготу уже непосредственно при покупке автомобиля.

В рамках продленных госпрограмм к покупке доступны новые автомобили, произведенные с 1 декабря 2020 года, массой до 3,5 тонны и максимальной стоимостью не выше 1,5 млн рублей. Скидку по программе «Первый автомобиль» могут получить граждане, до этого не имевшие автомобиль в собственности; по программе «Семейный автомобиль» — граждане с одним и более несовершеннолетним ребенком в семье; по программе «Автомобиль государственному медицинскому персоналу» — работники медицинских организаций с государственной аккредитацией; по программе «Автомобиль в трейд-ин» — те, кто сдает старый автомобиль старше шести лет в счет уплаты первоначального взноса на новый автомобиль (при условии, что они владели им не менее одного года).