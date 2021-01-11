Россияне желают здоровья своим родным, мечтают о хорошем доме и хотят путешествовать, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения .

Наиболее часто в качестве заветной мечты россияне называют здоровье для себя и близких (9%) и улучшение жилищных условий семьи (8%). Еще респонденты мечтают о путешествиях (5%), повышении уровня жизни и материальном благополучии (4%), благополучии детей и внуков (также 4%).

Более половины россиян (55%) знают, когда смогут воплотить мечту в жизнь. Планируют реализовать задуманное в ближайшие два — три года 27% опрошенных (плюс 4 процентных пункта по сравнению с 2019 годом). Еще 15% рассчитывают на реализацию планов в течение трех — пяти лет. Не задумывались об этом 30%.



Наиболее достижимой россияне считают мечту о создании счастливой семьи и воспитании хороших детей (90%). Также популярна мечта о том, чтобы прожить честную жизнь, иметь надежных друзей (по 85%). Многие считают возможным иметь интересную работу или уже имеют таковую (76%). Завершает топ-пятерку рейтинга наиболее выполнимых желаний мечта о хорошем образовании (71%).