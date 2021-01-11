Опережение графика строительства социальных объектов откроет возможность застройщикам получать льготные кредиты под 3% на завершение этих проектов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Правительство поддержит организации, которые с опережением сроков строят социальные объекты по государственным или муниципальным контрактам», — сказал глава правительства.

По его словам, теперь для досрочного ввода этих объектов «застройщики смогут получить кредит на льготных условиях — не выше 3%», а оставшаяся часть ставки будет просубсидирована из федерального бюджета. «На эти цели в текущем году предусмотрено почти 2 млрд рублей», — сказал Мишустин.