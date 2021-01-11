За счет действия демпфера наблюдающийся сейчас рост оптовых цен на топливо на бирже будет сглажен в течение месяца — двух, что обеспечит стабильность цен для конечных потребителей. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.

Напомним, газета «Коммерсант» в понедельник написала, что оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти.

«Ожидаем, что рост цен на топливо по итогам этого года не превысит уровня инфляции», — указано в релизе Минфина.

В ведомстве напоминают, что в 2018 году был разработан механизм демпфера, который заключается в обеспечении стабильных цен для потребителей в рознице на АЗС независимо от уровня цен на нефть. Он действует на стоимость топлива балансирующим образом, так как при повышении цен на нефть компании получают субсидию из бюджета для сдерживания розничной цены топлива на внутреннем рынке. «Механизм демпфера уже показал свою эффективность в прошлые годы: в 2019—2020 годах рост цен на топливо на АЗС не превысил 3%, это были самые низкие показатели за последние несколько лет», — подчеркнули в Минфине.

Рост цен в РФ на бензин АИ-92 в 2020 году составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции, и в 2021-м темпы роста цен на нефтепродукты сохранятся в пределах инфляции, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, также сославшись на демпфирующий механизм. По словам Новака, которого цитирует ТАСС , правительство и Минэнерго держат на особом контроле ситуацию с ценами на топливо как на оптовом, так и на розничных рынке.



В свою очередь глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, также высказавший ТАСС мнение , что рост розничных цен на бензин в России в 2021 году не должен превысить показателей инфляции, заявил, что в случае сильного роста оптовых цен может потребоваться изменение параметров демпфирующего механизма.