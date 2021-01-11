Российские индексы перешли к ощутимому росту после снижения в начале торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 11:58 мск мск индекс Мосбиржи составил 3 515,11 пункта, что на 1,75% выше уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе сессии он доходил до 3 516,9 пункта. Согласно данным экспертов, речь идет об историческом максимуме по индикатору.



Индекс РТС на 11:59 был в плюсе на 1,36% — на отметке 1 486,38 пункта (с начала сессии доходил до 1 487,9).