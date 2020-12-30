Одна из главных задач человека, решившего стать инвестором, — выбор брокерской компании, которая будет обеспечивать доступ к торгам, вести учет вложений, взаимодействовать с депозитариями, регуляторами и другими участниками финансового рынка. Как выбрать брокера, подходящего именно вам, расскажем в этом выпуске Fingram.

1. Что такое брокерские компании?

Это компании, которые помогают вам торговать на бирже. Их контролирует Банк России. Ваши ценные бумаги будут храниться в Центральном депозитарии, а через брокеров вы сможете покупать и продавать их. За обработку заявок на сделки с бумагами брокеры берут комиссию.

2. Что нужно учесть при выборе брокера?

Вот что необходимо не только учесть, но и тщательно проверить у брокера:

Наличие лицензии от ЦБ.

Компания должна быть авторизована для ведения брокерской, дилерской, депозитарной деятельности.

1. Необходимо зайти на сайт ЦБ;

2. Перейти в раздел «Проверить финансовую организацию»;

3. В поиске вбить любой из параметров — название, ИНН, др.;

4. На странице появится карточка компании — какие лицензии есть и были у организации, когда выданы, действующие ли они;

5. Внимательно сравнивайте номера и все данные лицензии, включая полное наименование и вид деятельности, с указанными на сайте регулятора. Они должны полностью совпадать.

Тарифы, комиссии и доступы к рынкам.

Важно, чтобы у брокера были комиссии для разных типов клиентов. Полностью все детали всех тарифов должны быть размещены на сайте компании в «Регламенте брокерского обслуживания». Лучше позвонить в компанию или лично на встрече в офисе задать необходимые вопросы и подобрать тариф, подходящий именно вам. Также обратите внимание, к каким биржам брокер открывает доступ. Начинающим инвесторам прежде всего нужны Московская и Санкт-Петербургская биржи.

Наличие у брокера онлайн-кабинета или официального мобильного приложения, с помощью которых можно легко совершать торговлю ценными бумагами.

3. Как открыть брокерский счет?

Счет можно открыть в приложении брокера или в онлайн-кабинете. Для открытия понадобится паспорт, ИНН, СНИЛС. У некоторых брокеров также требуется подписать документы физически (для этого они отправляют курьера) или открыть параллельно банковский счет. Если у вас есть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги», то это может ускорить процесс. Если вы сторонник «физической бумаги», нужно приехать в офис выбранной компании и попросить помочь открыть счет.

Пополнять счет можно переводом по реквизитам, банковской картой, наличными через кассу (не у всех брокерских компаний). Перед пополнением обратите внимание на комиссию за перевод: ее может и не быть, но лучше все же знать заранее, какая точно сумма поступит на счет.

Бонус:

Не путайте брокеров с форекс-дилерами и форекс-брокерами — с ними на рынок ценных бумаг вы не попадете.

Встречаются случаи подделки лицензии брокера — копируют и «фотошопят» лицензии известных брокеров и выдают себя за них. Тщательно проверяйте их.

Также на сайтах всех брокерских, инвестиционных и управляющих компаний должен быть раздел «раскрытие информации». Если его нет — это повод засомневаться в надежности компании.

На сайте moex.com можно найти основные сведения о брокерской компании и данные о числе зарегистрированных там инвесторов, о месте в списке ведущих операторов биржи, объемах торгов и т. д. Мосбиржа регулярно обновляет такие рейтинги, посмотреть их можно здесь .

Также информацию о брокере можно узнать в Национальной ассоциации участников фондового рынка, рейтинговых агентствах («Эксперт РА», НРА).

Российские брокеры, как правило, являются налоговыми агентами и по большинству операций взимают налог на доходы физических лиц автоматически. Но при обменных операциях с валютой и получением прибыли за счет разницы курсов валют, при недостатке денежных средств на счете и при получении дивидендов по зарубежным ценным бумагам инвестору необходимо самостоятельно платить налоги в ФНС.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО, Banki.ru