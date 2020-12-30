ФАС предложила делать пометки на упаковках товаров западных брендов, которые были сделаны на предприятиях в России, если качество товаров отличается от иностранных аналогов, пишут «Известия» , ссылаясь на ведомство. Это позволит потребителю понять, что качество продукта может отличаться от аналогичного импортного производства, считают в службе. ФАС предлагает узаконить дополнительные, более информативные пометки на упаковке. Это может быть фраза «Продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС», привели пример в службе.

Служба предлагает внести изменения в технические регламенты ЕАЭС относительно маркировки товаров, а также в закон «О защите прав потребителей». В ведомстве полагают, что реализацию товаров, состав и свойства которых отличаются от продающихся под тем же брендом за рубежом, нужно считать недобросовестной конкуренцией. Исключением могут быть случаи, если на упаковке сделана специальная пометка. Положения стоит внести в закон «О защите конкуренции», считают в ФАС.

Ранее в результатах исследования потребительского поведения, проведенного по заказу Европарламента, было выяснено, что при покупке товаров люди на первое место ставят их качество, а уже потом доступность, при этом граждане ориентируются на крупные и известные европейские бренды. ФАС считает, что российские потребители также принимают во внимание глобальную репутацию бренда, когда делают выбор между продукцией мировых и российских брендов.

Действующее законодательство ЕАЭС уже предусматривает, что всю продукцию, которую выпускают в оборот на территории стран — участниц союза, в обязательном порядке маркируют знаком EAC, напомнил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Алексей Поповичев. Это значит, что товары соответствуют техническим регламентам и компании подтвердили это, поэтому требование, которое предлагает ФАС, избыточно, уверен эксперт. По его словам, в России не существует законодательного понятия качества, поэтому неясно, как оценить это свойство в товарах.

Само по себе предложение ФАС интересное, но его сложно реализовать на практике, отметил глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Прежде всего непонятно, от какой европейской страны отталкиваться при сравнении произведенного в России товара. Также неясно, как этот процесс проконтролировать в России — база товаров велика, добавил Карпов.