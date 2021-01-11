Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Москва-Сити» на уровне «ruВ+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен низкой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при низкой рентабельности деятельности, удовлетворительным уровнем ликвидности, приемлемым качеством активов и консервативной оценкой корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, около 67% валовых активов кредитной оргнизации в совокупности формируют депозиты и остатки на счетах в Банке России и банках с высоким кредитным качеством, а также наличные денежные средства. Для банка характерен высокий запас балансовой ликвидности: ликвидные активы (LAT) почти на все отчетные даты с 1 ноября 2019 года по 1 ноября 2020-го покрывали привлеченные банком средства.