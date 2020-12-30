С 11 января 2021 года для ломбардов начинает действовать процедура допуска на финансовый рынок. Согласно изменениям в законодательстве, организации, которые только собираются получить статус ломбарда, а также действующие ломбарды должны направить в Банк России заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов и необходимые документы. Перечень этих документов и требования к ним установлены указанием регулятора , говорится в его релизе.

Если действующие ломбарды вовремя не подадут документы для внесения сведений в реестр, то с 10 апреля 2021 года их деятельность будет ограничена: они не смогут заключать новые договоры потребительского займа и вносить изменения в сроки исполнения обязательств в ранее заключенных договорах. А если сведения об организации не будут включены в реестр по новым правилам до 9 июля 2021 года, то она утратит статус ломбарда.

Юридическое лицо, не состоящее в государственном реестре ломбардов, не имеет права использовать в своем названии слово «ломбард» более 90 дней. Таким образом, потребителям будет легче отличить профессионального заимодавца, надзор за которым осуществляет Банк России, от мошенника, подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в законе уточнены требования к деловой репутации руководящих органов ломбардов: расширены требования к репутации единоличного исполнительного органа ломбарда и исключены такие требования в отношении членов совета директоров и коллегиального исполнительного органа.



«Деятельность ломбардов по новым правилам будет способствовать дальнейшему формированию честной конкурентной среды на рынке потребительского кредитования. Повысится уровень прозрачности ломбардной отрасли и защищенность интересов потребителей», — рассчитывают в ЦБ.