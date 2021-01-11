Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина падает в понедельник вечером более чем на 20%; цена опустилась ниже 32 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 17.13 мск стоимость биткоина опускается на 18,91%, до 31 502 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает в цене примерно на 20,86%, до 31 496 долларов.

На долю биткоина приходится 68,5% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор била рекорды. В пятницу биткоин установил абсолютный ценовой рекорд, достигнув нового исторического максимума в 41 057 долларов, но с тех пор заметно скорректировался.