Так, 12 января в обращение выпускаются две новые монеты номиналом 1 рубль.
Банк России выпускает в обращение новые памятные монеты из драгоценного металла, сообщает пресс-служба регулятора.
Так, 12 января в обращение выпускаются две серебряные монеты номиналом 1 рубль серии «Вооруженные силы Российской Федерации» («Инженерные войска»).
На одной монете расположено рельефное изображение эмблемы инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации; внизу по окружности имеется надпись: «Инженерные войска».
На второй монете расположены рельефные изображения работающего в полевых условиях сапера с миноискателем и инженерной машины разграждения; вверху по окружности имеется надпись: «Инженерные войска».
Каждый вид монет выпускается тиражом 5 тыс. штук.
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