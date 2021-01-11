Банк России выпускает в обращение новые памятные монеты из драгоценного металла, сообщает пресс-служба регулятора.

Так, 12 января в обращение выпускаются две серебряные монеты номиналом 1 рубль серии «Вооруженные силы Российской Федерации» («Инженерные войска»).

На одной монете расположено рельефное изображение эмблемы инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации; внизу по окружности имеется надпись: «Инженерные войска».

На второй монете расположены рельефные изображения работающего в полевых условиях сапера с миноискателем и инженерной машины разграждения; вверху по окружности имеется надпись: «Инженерные войска».

Каждый вид монет выпускается тиражом 5 тыс. штук.