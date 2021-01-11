Банк «Открытие» создает необанк с рабочим названием «Луна», который возглавит зампред правления «Открытия» Вениамин Полянцев. Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, о новом проекте сотрудникам банка было объявлено в понедельник.

«Банк «Открытие» осваивает рыночные сегменты, в которых возможен уверенный рост бизнеса. Руководитель розничного блока банка «Открытие» Вениамин Полянцев возглавит новый проект по созданию сильной цифровой компании в периметре группы «Открытие», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе кредитной организации.

Розничный блок и блок управления региональной сетью будут объединены. Новое подразделение возглавит член правления банка, руководитель региональной сети Александр Пахомов, к своим новым обязанностям он приступит в феврале.

Необанки не имеют филиалов и работают исключительно онлайн. Примерами таких банков в России являются Тинькофф Банк, банк «Точка» и Модульбанк.