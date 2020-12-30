Основные процедуры по объединению Банка ДОМ.РФ и МСП-банка должны быть завершены к середине года, пишет «Коммерсант» . Банки преобразуются в один универсальный в рамках реформы госинститутов развития. Ранее правительство опубликовало «дорожную карту» их объединения.

Так, МСП Банк войдет в Банк ДОМ.РФ, а основные этапы процедуры завершатся к середине 2021 года. Первый этап предполагает проведение оценки рыночной стоимости акций МСП Банка, отчет планируется подготовить до 21 мая 2021 года. Сейчас банк находится под контролем Корпорации МСП. В рамках реформы госинститутов текущий собственник перейдет под контроль ВЭБа. В начале июня он должен принять решение о передаче акций МСП Банка. Тогда же планируется получение согласия на объединение двух кредитных организаций от ЦБ и ФАС. Необходимые корпоративные решения должен принять и набсовет АО «ДОМ.РФ». Подготовку поправок к закону «О развитии малого и среднего предпринимательства» планируется завершить к 30 июня.

По мнению экспертов, основным краткосрочным эффектом объединения банков может стать экономия на операционных расходах, поскольку оно повлечет сокращение дублирующего функционала и соответствующих расходов на персонал. В более долгосрочной перспективе может быть выявлен круг средних предприятий, которые могли бы стать клиентами объединенного банка в обоих направлениях его бизнеса. Вместе с тем аналитики отмечают, что объединяемые банки очень разные и в дальнейшем ипотечно -строительная часть бизнеса явно будет доминировать.