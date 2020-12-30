Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, обойдя главу Amazon Джеффа Безоса. Такие оценки представили в четверг телеканал CNBC и агентство Bloomberg.

По подсчетам телеканала, состояние Маска увеличилось до 185 млрд долларов в результате повышения курса акций Tesla на биржевых торгах, у Безоса — 184 млрд долларов. Bloomberg оценивает суммарную стоимость активов Маска в 188,5 млрд долларов, а Безоса — в 187 млрд.

Рейтинг самых богатых людей мира, составляемый агентством, обновляется ежедневно по итогам фондовых торгов в США. Сессия завершится в 16:00 по времени Восточного побережья США (полночь мск). На торгах стоимость акций Tesla выросла уже более чем на 6%, но показатель может измениться.

Маск, комментируя публикацию о том, что он стал самым богатым человеком в мире, написал в Twitter: «Как странно». «Что же, вернемся к работе...», — добавил он.

За последние 13 месяцев состояние Маска выросло более чем на 100 млрд долларов. В январе 2020 года Маск в рейтинге Bloomberg занимал 35-е место. В конце ноября 2020-го Маск вышел на второе место в этом рейтинге, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Состояние Маска тогда достигло 128 млрд долларов.

Основной причиной увеличения состояния Маска стал рост капитализации Tesla. В январе 2020 года она составляла менее 100 млрд долларов, а сейчас оценивается примерно в 760 млрд. Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем.