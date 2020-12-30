Траст семьи предпринимателя Олега Тинькова поручил конвертировать свои суперголосующие акции в обыкновенные, после чего его доля в TCS Group сократится до 35%, сообщается в опубликованных данных компании на Лондонской бирже.

В документе говорится, что компания получила приказ конвертировать 69 914 043 акции класса «B», принадлежащие семье Тинькова, в обыкновенные акции класса «А», каждой из которых теперь соответствует один голос, а не десять, как это было ранее.

«Решение <…> — важная веха в истории группы, она отражает зрелость и качественное развитие «Тинькофф» в качестве публичной компании. Я уверен, это хорошая новость для всех инвесторов! Теперь каждая акция имеет равный вес при голосовании», — отмечается в послании бизнесмена.

Тиньков уверен, что конвертация акций позволит провести более широкие изменения в корпоративном управлении. Он также анонсировал новые преобразования в компании.