Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 6 января составил 110 млн долларов, сократившись с уровня прошлой недели в 230 млн, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

«Совокупные притоки в российские фонды акций и облигаций составили 110 млн долларов против 230 млн долларов притоков на предыдущей неделе», — говорится в обзоре. При этом совокупный приток за девять недель составил 2,5 млрд долларов, это лучший показатель с февраля 2017 года.

Отток средств из фондов акций, специализирующихся исключительно на рынке РФ (Russia-dedicated funds), за неделю составил 20 млн долларов против притока в 70 млн неделей ранее. Это худший результат за последние девять недель.

«Фонды акций GEM (глобальные фонды развивающихся рынков. — Прим. ред.) сообщили о чистом притоке в размере 1,7 млрд долларов и сохранили общую картину потоков средств всех категорий… Фонды, ориентированные на Китай, сообщили о чистом оттоке на сумму 3,7 млрд долларов, корейские фонды потеряли 451 млн долларов, а фонды Бразилии — 151 млн долларов, что является худшим показателем с сентября», — говорится в обзоре BCS Global Markets.