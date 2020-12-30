Большинство мероприятий плана восстановления экономики РФ исполняется, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным.

В ходе встречи премьер поблагодарил ТПП за участие в подготовке плана.

«Абсолютное большинство мероприятий плана исполняется. Единый план достижения национальных целей, который одобрен был президентом, на сегодняшний день — важнейший участок работы», — сказал Мишустин.