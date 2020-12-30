Акции TCS Group Holding PLC в ходе торгов на Московской бирже растут в цене более чем на 14% на фоне новостей о снижения доли семьи Тинькова в TCS Group.

По данным на 14:11 мск котировки повысились на 14,79%, до 2 835 рублей.

Ранее стало известно, что траст семьи предпринимателя Олега Тинькова поручил конвертировать свои суперголосующие акции в обыкновенные, после чего его доля в TCS Group сократится до 35% .