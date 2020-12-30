Мировая экономика в 2021 году вырастет на 4% при условии масштабного характера распространения вакцин от нового коронавируса, однако для устойчивого роста нужны дополнительные инвестиции. Это следует из распространенного во вторник январского доклада Всемирного банка (ВБ) «Перспективы развития мировой экономики».

«Ожидается, что мировая экономика вырастет на 4% в 2021 году при условии, что изначальные усилия по выпуску вакцины от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 в течение года приобретут широкий масштаб», — говорится в пресс-релизе к документу.

Как отмечают в организации, несмотря на рост экономики, ситуация остается сложной из-за того ущерба, который уже был нанесен пандемией с точки зрения снижения экономической активности и благосостояния граждан, которые продолжат оставаться на низком уровне «в течение длительного периода». «Главные краткосрочные приоритеты политики — это контроль над распространением коронавируса и обеспечение быстрого и масштабного распространения вакцины. Чтобы поддержать экономическое восстановление, властям также необходимо поддерживать цикл реинвестиций, направленных на поддержание устойчивого роста, который будет в меньшей степени зависим от государственных расходов», — полагают экономисты банка.

В своем докладе аналитики ВБ ухудшили прогноз по темпам роста ВВП США в 2021 году до 3,5%. Этот показатель на 0,5 процентного пункта ниже, чем в оценках, которые приводились в докладе ВБ за июнь. В 2022 году темпы роста ВВП США, как ожидается, составят 3,3%. В минувшем году, по оценкам ВБ, спад составил 3,6%. «Хотя экономические последствия пандемии не были столь серьезными, как предполагалось в предыдущих прогнозах, прошлогодний спад был более чем на 1 процентный пункт больше, чем в 2009 году», — отмечается в докладе. При этом эксперты ВБ ожидают усиления экономической активности во второй половине текущего года.

Рост экономики еврозоны в 2021 году, по оценкам ВБ, составит 3,6%, что на 0,9 п. п. меньше, чем в июньском прогнозе. В 2022 году темпы роста ВВП еврозоны ожидаются на уровне 4%. Это, в частности, будет обусловлено массовой вакцинацией населения от коронавируса, которая приведет к росту потребления и инвестиций. В минувшем году, по подсчетам ВБ, спад экономики еврозоны составил 7,4%.

Прогноз по росту ВВП Китая в 2021 году был улучшен по сравнению с июньскими оценками ВБ на 1 п. п. — до 7,9%.