Вакцинация населения в России в начале текущего года поможет восстановлению экономики страны, и ее рост благодаря этому в 2022 году составит до 3%, хотя в 2021-м он будет умеренным — 2,6%. Такой прогноз содержится в опубликованном во вторник январском докладе Всемирного банка (ВБ) «Перспективы развития мировой экономики».

«Рост в России, как предполагается, активизируется лишь в умеренном масштабе в 2021 году и составит до 2,6% в условиях, когда страна ведет борьбу с вновь возросшим распространением случаев заражения коронавирусом. Распределение вакцины в начале 2021 года, однако, как ожидается, поможет восстановлению, и рост в конечном счете составит до 3% в 2022 году», — говорится в документе.

При этом, по оценке экономистов банка, в 2020 году ВВП России сократился на 4%. В конце декабря ВБ улучшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 4% с 5%, ожидавшихся в сентябре.

В ноябре Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП России в 2021 году с 2,8% до 2,5%. МВФ отметил, что начавшееся летом восстановление экономики РФ находится под угрозой из-за роста заболеваемости и возобновления санитарных ограничений. Но эти факторы, по оценкам фонда, будут влиять на экономику меньше, чем весной.