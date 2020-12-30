Около 18 тыс. преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег, зарегистрировано в прошлом году. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, самыми популярными купюрами у фальшивомонетчиков стали банкноты номиналом 5 тыс. и 1 тыс. рублей.

«За десять месяцев 2020 года зарегистрировано 17 772 преступления, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков. Чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюры крупного номинала — 5 тысяч и 1 тысяча рублей», — сказали в МВД, отвечая на запрос ТАСС.

В министерстве предупредили, что наибольшая вероятность столкнуться с фальшивыми деньгами существует на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках, а также в других местах, где отсутствует специальное оборудование для проверки подлинности купюр.

В 2019 году фальшивомонетчики в основном подделывали пятитысячные купюры.