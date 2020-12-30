Россияне в 2021 году хотят получать зарплату в 158 тыс. рублей, ожидания жителей Москвы и Санкт-Петербурга выше, показало исследование сервиса «Работа.ру», которое есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным исследования, в среднем россияне хотели бы получать 158 тыс. рублей каждый месяц. При этом уровень желаемых доходов отличается в зависимости от региона. Например, жители Москвы хотели бы зарабатывать в среднем 175 тыс. рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга — 164 тыс. рублей.

Только 7% хотели бы зарабатывать до 29 тыс. рублей в 2021 году. От 30 тыс. до 49 тыс. рублей хотят получать 18% опрошенных. Четверть респондентов (24%) указали желаемую зарплату от 50 тыс. до 69 тыс. рублей.

Еще 15% участников исследования указали суммы от 70 тыс. до 99 тыс. рублей, а 17% опрошенных хотят зарплату от 100 тыс. до 149 тыс. рублей, пятая часть (19%) — от 150 тыс. рублей.

Исследование проводилось среди 3 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов РФ.