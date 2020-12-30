Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — вновь обновила исторический максимум, превысив отметку в 35 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 7:29 мск биткоин дорожает на 11,16%, до 35 634 тыс. долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене до 35 887 тыс. долларов.