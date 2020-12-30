Решение ОПЕК+ по параметрам сделки на февраль и март позитивно для рынка нефти, так как снижает вероятность его возврата к избытку предложения и должно оказать поддержку нефтяным ценам, прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

ОПЕК+ по итогам заседания 5 декабря определил параметры своей сделки сразу на два месяца вперед: текущие условия соглашения продлены практически для всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее сократить.

«Для рынка новость позитивная: ОПЕК+ в целом пока не будет увеличивать добычу, это снижает вероятность того, что рынок перейдет в состояние профицита, и должно поддержать цены», — считает Маринченко.

Он отметил, что условия для России и Казахстана ставят эти страны в наиболее выигрышное положение из всех участников сделки. «Хорошо, что страны ОПЕК+ смогли прийти к консенсусу, но такое решение говорит о том, что переговоры явно были непростые и у стран-участниц был разный взгляд на то, как следует действовать в нынешних условиях», — подчеркнул эксперт.

Маринченко ожидает, что в 2021 году ОПЕК+ продолжит регулировать предложение на рынке нефти, чтобы избежать дисбаланса, даже если для этого придется находить такие нестандартные решения. «В ценовой войне, наподобие той, которая случилась в марте — апреле прошлого года из-за разногласий между Москвой и Эр-Риядом, никто не заинтересован», — заключил он.

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 млн, а на январь договорился о сокращениях в 7,2 млн. При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тыс. баррелей. По решению от 5 января добычу увеличат только Россия и Казахстан, в результате общее сокращение смягчится до 7,125 млн баррелей в сутки в феврале и 7,05 млн — в марте.