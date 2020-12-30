Российский рынок в следующем году могут покинуть до 40 кредитных организаций: основной удар придется на малые и средние банки, которые сами будут активно сдавать лицензии из-за последствий пандемии, прогнозируют аналитики, опрошенные РИА Новости.

Банк России начал активно избавлять сектор от недобросовестных игроков с момента прихода Эльвиры Набиуллиной на пост главы регулятора в 2013 году. За шесть с половиной лет лицензий лишилась почти половина банков страны — более 420. Однако в последние годы темпы отзыва лицензий существенно замедлились. Так, если в 2019 году было отозвано 28 лицензий и аннулировано еще 11, то в 2020 году банки лишились 15 лицензий и сами сдали еще 21.

«Можно ожидать, что в следующем году как минимум 30—40 банков уйдут с рынка добровольно или в результате отзыва лицензии», — сказала старший аналитик НРА Надежда Караваева.

Она отметила, что основанием для такого прогноза является происходящее сокращение прибыльности банковского бизнеса в результате смягчения денежно-кредитной политики, введения льготных программ кредитования и программ реструктуризации. По оценке аналитика, уже сейчас около четверти российских банков убыточны.

В свою очередь, управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов ожидает, что в 2021 году рынок покинут до 35 игроков как за счет отзывов лицензий, так и в результате добровольных самоликвидаций и поглощений кредитных организаций.

«Мы не ждем ухудшения здоровья сектора, но показатели будут стагнировать, а в момент окончания действия регулятивных послаблений по резервам может возрасти доля убыточных игроков. Преимущественно это будут небольшие банки, в особенности те, кто специализируется на кредитовании МСБ и, пользуясь действующими мерами поддержки, до сих пор не начал поступательное доформирование резервов, пытаясь не ухудшить финансовый результат, источники которого и так сократились», — говорит Беликов.

Продолжения в следующем году добровольной сдачи лицензий малыми и средними банками ждет и старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. У небольших банков риск возникновения проблем в связи с «коронавирусными» реструктуризациями более высок, чем у крупных банков, поясняет эксперт. В результате, по его оценке, в 2021 году может быть отозвано или добровольно сдано до 30 банковских лицензий.