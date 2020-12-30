Списание кредитов может «посадить» банковскую систему в России, нужно помочь гражданам самим зарабатывать, заявила РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова.



«Коммунисты России» обратились в Госдуму с предложением провести амнистию кредитов в пределах 3 миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии, сообщил ранее РИА Новости председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

«Это что-то нереальное. Для начала нужно посмотреть, кто и на какие цели брал кредиты, есть ли возможность их выплачивать», — сказала Перминова.

Она напомнила, что в период пандемии руководство страны принимало серьезные решения о поддержке экономики, малого и среднего бизнеса, безработных, семей с детьми.

«Предложение о списании кредитов может просто «посадить» нашу, банковскую систему и тогда придется помогать уже ей», — отметила сенатор. При этом так называемую вторую волну пандемии Россия проходит без потрясений в финансово-экономическом плане, продолжают действовать программы по поддержке экономки, по льготной ипотеке, добавила она.

«Сами граждане говорят о том, как помогли им дополнительные выплаты. Сейчас главное – дать людям возможность самим зарабатывать», — полагает Перминова. Она также не исключила, что такая инициатива может быть связана с предстоящими в 2021 году выборами в Госдуму.