В России необходимо провести амнистию кредитов в пределах 3 млн рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией на фоне пандемии, заявил председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.



«В связи с эпидемией 2020—2021 годов предлагаем аннулировать кредитные выплаты всем заёмщикам по долгам в пределах трех миллионов рублей в связи с затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране», — рассказал РИА Новости Сурайкин.

Он отметил, что партия направила соответствующее обращение в Госдуму.