Около 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,2 трлн рублей выдано в России в 2020 году — это рекордный показатель, сообщил во вторник министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на совещании по социальным вопросам, которое провел президент РФ Владимир Путин.

«По результатам реализации льготных программ в 2020 году выдан рекордный объем ипотеки: 1,7 млн кредитов на 4,2 трлн рублей. В рамках реализации программы субсидирования ставок по ипотеке на новостройки до 6,5% выдано 340 тыс. кредитов на 985 млрд рублей. Существенным вкладом в поддержку жилищного строительства стала реализация программ «Сельская ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Молодые семьи», — доложил Файзуллин главе государства.

Предыдущий рекорд по выдаче ипотеки принадлежал 2018 году, когда банки выдали 1,47 млн ипотечных кредитов на общую сумму почти 3,013 трлн рублей.

Льготная ипотека на новостройки под 6,5% позволила в том числе поддержать темпы ввода жилья, отметил министр. «По предварительным итогам 2020 года в России введено в эксплуатацию более 80 млн кв. м жилья», — сказал он.

Глава Минстроя добавил, что за 2020 год материальная помощь на приобретение жилья была оказана более 24 тыс. семей, относящимся к отдельным, льготным категориям граждан.