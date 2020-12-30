Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как зарабатывал на жизнь, перегоняя машины из Турции в Россию. В интервью журналисту Владимиру Соловьеву, которое опубликовано на его YouTube -канале представитель Кремля поделился воспоминаниями о жизни в 1990-е годы.

«Еще в то время мы работали на госслужбе, в МИДе, и чем тогда только ни занимались. Зарплаты тогда были маленькими, поэтому приходилось крутиться», — признался Песков. «Чем-то пытались торговать, тогда вся страна этим занималась, я машины гонял сам за рулем из Турции (Анкара — Москва). Можно было ехать вокруг через Болгарию, Румынию, Молдавию, Украину, а можно было на пароме. Тогда дипломат имел освобождение раз в сколько-то месяцев от таможни на машину», — сказал Песков.

По его словам, «вот бизнес: покупаешь машину, которой три-четыре-пять лет, пилишь на ней». «Мы все через это прошли, у меня друзья, которые сейчас очень уважаемые люди, ездили из Стамбула, спали по двое суток в автобусах на мешках, которые привозили на Черкизовский рынок», — рассказал представитель Кремля. По его мнению, «в этом ничего плохого нет».

Песков, который в 1990-х годах работал в диппредставительстве РФ в Турции, отметил, что «в Анкаре [в посольстве РФ] отслеживали деятельность разных республик Российской Федерации, которые претендовали чуть ли не на независимость, которые собирались открывать свои собственные квазипосольства по всему миру». «Это когда чуть-чуть не начался парад независимости как это было во времена Советского Союза. Не приди тогда Путин — страны бы не было. Я был всему этому свидетелем», — заявил Песков.

Он рассказал, что когда находился на работе в МИД РФ, получил приглашение перейти в администрацию президента РФ, что было повышением по службе. «Работа в Кремле всегда казалась очень привлекательной», — заметил он.



«О моем существовании узнали, еще когда Путин не был президентом, я еще, будучи переводчиком в посольстве, переводил Путину — исполняющему обязанности председателя правительства в Москве. Я летал в Москву на два дня, чтобы перевести», — отметил Песков, говоря об опыте работы на переговорах Путина с премьер-министром Турции Бюлентом Эджевитом (1999 год). «Не так часто командировали из Анкары, просто тогда была такая ситуация, что возник дефицит с переводчиками на высшем уровне, их всего у нас было несколько человек», — объяснил Песков. Представитель Кремля считает, что «тогда Путин вообще не заметил» его работы, «у него хватало других дел». «Заметили, когда был последний зарубежный визит [первого президента РФ Бориса] Ельцина в Стамбул, тогда уже в Кремле работал Алексей Алексеевич Громов (ныне первый заместитель руководителя администрации президента РФ)», — поделился воспоминаниями Песков.

По его мнению, с работы в администрации президента РФ следует уходить, как только разовьется инстинкт чиновника, испытывающего чувство самосохранения и боящегося предпринимать какие-либо действия.

«Если ты не тот чиновник, который согласен просиживать штаны, лишь бы тебя не отодрали от кресла», — уверен Песков. Он убежден, что по острым вопросам необходимо предоставлять доклад главе государства. «Он получает информацию из разных источников и он имеет возможность выносить уже взвешенные решения. Действительно, бывают ситуации, когда из разных источников по одному и тому же вопросу информация очень сильно варьируется, и тогда президент сам принимает решение», — подчеркнул представитель Кремля.

Говоря о личной жизни, Песков заметил, что уже разводился и женился, занимая пост пресс-секретаря президента РФ. «Вообще личная жизнь — это личная жизнь, никаких здесь ограничений нет, хотя у госслужащих очень много ограничений. Это связано и с законом о госслужбе, постоянно туда вносятся новые положения», — подчеркнул Песков.

На его взгляд, «в восприятии людей — в Кремле работает президент, а все, что вокруг него, — это не некий монстр, это такая коллективная секретарша». «У администрации есть одна задача — это обеспечивать работу главы государства», — отметил Песков.