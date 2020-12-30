Переговоры стран ОПЕК+ о том, как сокращать добычу нефти в феврале, перенесены на вторник, 5 января, поскольку министрам в ходе сегодняшних шестичасовых дискуссий не удалось достичь договоренности. Об этом сообщили ТАСС три участника встречи, позже эту информацию подтвердил и секретариат ОПЕК.

«Перенесли на завтра. Встреча назначена на 15:30 по Вене», — сказал один из собеседников агентства. По московскому времени переговоры начнутся в 17:30.

Сегодня министры ОПЕК+ обсуждали целесообразность повышения добычи нефти в феврале, но договориться не смогли. Россия и Казахстан настаивают на необходимости восстанавливать добычу еще на 0,5 млн баррелей в сутки (б/ с), а другие участники альянса считают, что нынешний уровень сокращения добычи в 7,2 млн б/с нужно сохранить и в феврале.

Как ожидается, до начала встречи Россия и Саудовская Аравия могут провести двусторонние консультации.