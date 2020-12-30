В 2021 году размеры максимального и минимального пособий по безработице будут сохранены на прежнем уровне. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное —1 500 рублей. При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5 000 рублей», — говорится в сообщении.

Максимальный размер пособия по безработице был увеличен с 8 000 рублей до 12 130 рублей в марте 2020 года. Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавируса. Однако в конце года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне.