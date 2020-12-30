Нью-Йоркская фондовая биржа отказалась от намерения прекратить торговлю акциями трех крупных китайских компаний. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник представителями торговой площадки.

В документе подчеркивается, что, «проведя дополнительные консультации с регулирующими органами», руководство фондовой биржи приняло решение «не приводить в действие решение от 31 декабря 2020 года об исключении из фондовых торгов акций трех компаний». Оно должно было вступить в силу 11 января. «На настоящий момент присутствие и торговля акциями этих трех эмитентов на Нью-Йоркской фондовой бирже продолжится», — подчеркивается в заявлении.

В конце декабря руководство биржи, исходя из требований администрации США, заявило о прекращении допуска к торговле акциями китайских компаний China Mobile, China Unicom и China Telecom Hong Kong. Данный шаг был обусловлен тем, что президент США Дональд Трамп в ноябре 2020 года подписал указ о запрете американских инвестиций в ряд компаний КНР, которые, по мнению Вашингтона, связаны с китайскими вооруженными силами.

Власти Китая осудили подписание Трампом данного указа. Они призвали Вашингтон перестать оказывать давление на компании КНР.