Досудебные споры граждан с банками, негосударственными пенсионными фондами (НПФ), ломбардами и кредитными потребительскими кооперативами теперь рассматривает финансовый уполномоченный . Такой закон начал действовать с 1 января 2021 года. До этого финомбудсмен разбирал претензии к страховым и микрофинансовым организациям.

Финомбудсмен рассматривает обращения, когда у гражданина есть имущественные требования к финансовой организации на сумму до 500 тыс. рублей. До подачи иска в суд гражданин обязан обратиться к финомбудсмену. Но сначала человек должен попробовать уладить спор с самой компанией, направив ей претензию. Урегулирование споров с НПФ, связанных с неправомерными переходами между фондами, не входит в компетенцию уполномоченного.

Для гражданина обращение к финомбудсмену бесплатно, а вот участники рынка, обязанные взаимодействовать с финансовым уполномоченным, платят взносы за каждое обращение потребителя. При этом сумма взноса зависит от решения финомбудсмена: минимальный взнос компания платит, если исполнила требования потребителя добровольно или уполномоченный встал на сторону компании, максимальный — если финомбудсмен принял решение в пользу потребителя. Решение финомбудсмена может быть обжаловано в суде как потребителем, так и финансовой организацией.

Институт финуполномоченного создан для повышения эффективности защиты прав потребителей финансовых услуг и снижения количества судебных споров между компаниями и их клиентами. Так, на страховом рынке за 2019 год количество таких судов по ОСАГО и каско сократилось на 40%.