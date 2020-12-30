Российским миллиардерам в год пандемии коронавируса удалось нарастить свое состояние — их совокупное богатство за 2020 год выросло на 13,8 млрд долларов; больше всех прибавили бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон»), подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 22 россиянина.

При этом, по данным Bloomberg, в 2019 году совокупное состояние богатейших россиян выросло максимальными за последние четыре года темпами — на 52,9 млрд долларов.

Богатство одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина за 2020 год выросло на 1,98 млрд долларов, до 30 млрд, он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место занимает занимает глава «Новатэка» Леонид Михельсон, его капитал за год возрос на 219 млн долларов, до 24,8 млрд. На третьем месте оказался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье богатство выросло на 2,47 млрд долларов, до 23,9 млрд.

Четвертое место занял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его капитал увеличился на 3,11 млрд долларов, до 23,1 млрд. На пятом месте находится Алишер Усманов, состояние которого выросло на 4,46 млрд долларов, до 21,1 млрд.

Шестую строчку занял по итогам года Роман Абрамович (Evraz) — его состояние за 2020 год выросло на 2,06 млрд долларов, до 18,4 млрд. На седьмом месте оказался бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, чье богатство увеличилось на 2,72 млрд долларов и составило 18,1 млрд долларов.

В то же время состояние совладельца «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова, который занял восьмое место, сократилось за год 4,99 млрд долларов — это самые крупные потери в российской части рейтинга BBI. Капитал Алекперова на конец года оценивается в 17,3 млрд долларов. Девятое место занял Геннадий Тимченко, владеющий долями в «НОВАТЭКе» и «Сибуре», — его состояние уменьшилось за год на 1,51 млрд долларов, до 16,6 млрд.

Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг с состоянием в 16,1 млрд долларов, прирост за год составил 1,29 млрд долларов. Состояние Керимова, который среди российских миллиардеров находится на 15-й строчке, за год выросло на 4,82 млрд долларов, до 9,89 млрд долларов.