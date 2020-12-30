Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июля разработать и утвердить отраслевые стратегии цифровой трансформации, перечень поручений опубликован в понедельник на сайте Кремля.



«Разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации не менее десяти отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления в целях достижения их «цифровой зрелости», предусматривающие внедрение конкурентоспособного отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, созданных в том числе на основе технологий искусственного интеллекта, а также обеспечить реализацию этих стратегий и внесение корреспондирующих изменений в действующие отраслевые документы стратегического планирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок исполнения поручения — 1 июля 2021 года.

Кроме того, главам субъектов РФ поручено «разработать и утвердить региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления». Срок исполнения поручения — 1 сентября 2021 года.