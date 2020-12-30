Заключение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в прошлом году спасло мировую энергетическую отрасль от коллапса и не допустило падения цены на нефть до отрицательных значений, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК .

«Были риски, что если не предпринимать совместных скоординированных действий по сокращению добычи, то цены, может быть, и в минус ушли [бы], а добыча сократилась бы в хаотичном режиме везде. Это был бы момент коллапса», — сказал Новак.

«Нужно было этого не допустить, важно было договориться, чтобы все, кто является крупными экспортерами, добывающими странами, провели определенную скоординированную политику по сокращению. На мой взгляд, это удалось сделать, и это спасло нефтяной рынок», — добавил он.

Механизм ОПЕК+ продолжает оставаться актуальным. Он не исчерпал себя, он придает уверенности рынку нефти и позволяет сохранить баланс спроса и предложения, заявил Новак.



«Если бы механизм ОПЕК+ исчерпал себя, то он бы не работал сейчас. Он показывает результат и успешно позволяет нам сегодня сохранять балансировку рынка, спроса и предложения, таргетирует прирост спроса [на нефть] увеличением добычи и, наоборот, если спрос падает, — сокращением добычи. Это придает уверенности рынку», — заметил вице-премьер.

«На сегодняшний день соглашение, которое подписано, действует до мая 2022 года. Еще полтора года фактически будет действовать, если раньше не произойдет восстановление [спроса на рынке нефти], конечно, и мы выйдем на предыдущие показатели», — добавил он.

В понедельник в 17:00 мск министры стран ОПЕК+ соберутся на очередное заседание в режиме онлайн, чтобы принять решение об уровнях добычи на февраль 2021 года. На предыдущей встрече 3 декабря было решено наращивать добычу нефти постепенно, не более чем на 0,5 млн б/с в месяц. Перед сегодняшней встречей состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, участники которого обсудят уровень исполнения сделки в ноябре и могут вынести рекомендацию странам альянса по добыче на февраль.