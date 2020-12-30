Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады декабря не изменила по сравнению со второй декадой прошлого месяца, оставшись на уровне около 4,49% годовых. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков были опубликованы 31 декабря 2020 года на сайте Банка России.

Напомним, ставка глобально снижалась в течение года с середины марта 2019-го, с марта 2020-го предприняла несколько попыток роста, однако затем продолжила снижение, дойдя в первой декаде октября 2020 года до минимального за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) уровня — около 4,33% годовых, после чего несколько раз демонстрировала восходящее движение, в том числе по итогам предыдущего отчетного периода — во второй декаде декабря.

На пиковой отметке 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта, до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В этом году ЦБ четыре раза уменьшал ключевую ставку (на 0,25 п. п. в феврале, на 0,5 п. п. в апреле, сразу на 1 п. п. в июне и еще на 0,25 п. п. в июле) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка равна 4,25% (с 27 июля 2020-го) . На последнем заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке 18 декабря, как и до этого в октябре и сентябре, она была сохранена на указанном уровне.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения на текущий момент входят СберБанк , Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти указанных кредитных организаций.



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на январь ).