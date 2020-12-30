Российский банковский сектор в 2020 году показал в целом очень высокие темпы роста. Эксперты «РИА Рейтинг» подвели итоги 2020 года в финансовом секторе России и определили пять наиболее важных тенденций.



Прирост активов в номинальном выражении составил 16,8% и на 11,6% в реальном выражении. Для сравнения, за аналогичный период 2015—2019 годов прирост активов в реальном выражении не превышал 6%. «Высокие темпы прироста активов в 2020 году в значительной степени связаны с мерами поддержки экономики из-за коронавируса, а также с долговым финансированием дефицита бюджета», — отмечают аналитики агентства.

Темпы прироста розничного кредитования в 2020 году существенно замедлились. В январе — ноябре прирост реального розничного кредитования составил 12,8%. Для сравнения, за 11 месяцев 2019 и 2018 годов прирост составил 17,4% и 20,9% соответственно. «Таким образом, в текущем непростом году кредиты населению росли несколько медленнее, чем в прошлом, но это во многом обусловлено слабым результатом перового полугодия. Во втором полугодии темпы роста розничного кредитования заметно выросли, и сейчас находятся на уровне лучших месяцев последних трех лет. По мнению экспертов, темы прироста розничного кредитования в декабре будут достаточно высокими из-за предновогодних покупок, а также из-за продолжения бума на рынке ипотеки », — сказано в материале.

Корпоративное кредитование в 2020 году, напротив, росло очень быстро. Согласно статистике, банковский портфель кредитов юридическим лицам за январь — ноябрь вырос на 9,2% против прироста на 5% за аналогичный период годом ранее. На скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 декабря, прирост кредитования юридических лиц составил 10,1% в реальном выражении против 5% на 1 декабря 2019 года. Ускорение корпоративного кредитования связано с мерами поддержки бизнеса из-за коронавируса, а также со снижением ставок в экономике в след за уменьшением ключевой ставки.

«Пассивная база российского банковского сектора в 2020 году характеризовалась достаточно высокими реальными темпами прироста средств корпоративных клиентов и умеренным приростом вкладов физических лиц. Объем средств на счетах корпоративных клиентов за 11 месяцев вырос в реальном выражении на 11%, а прирост вкладов населения составил 2,1%. В 2019 году, напротив, вклады населения росли быстрее корпоративных средств (6% против 3,5%)», — говорится в обзоре.



Таким образом, в банковской системе в текущем году наблюдается замещение средств населения деньгами корпоративных клиентов, резюмируют эксперты. Невысокие темпы прироста вкладов населения они объясняют двумя факторами. Во-первых, в период пандемии коронавируса из-за дистанционной работы и ограничений многие столкнулись с сокращением своих доходов. Во-вторых, из-за снижения процентных ставок по вкладам население активно ищет альтернативные способы сбережения (страхование жизни, фондовый рынок, недвижимость и прочие способы).



«Несмотря на коронавирус, прибыль банковского сектора в 2020 году оказалась на достаточно высоком уровне, но декабрь может преподнести сюрпризы. С начала года (январь — ноябрь) банковский сектор уже заработал 1,78 трлн рублей, что немного меньше чем за аналогичный период 2019 года, когда по итогам года был установлен рекорд по прибыли. Эксперты «РИА Рейтинг» ожидают, что прибыль в декабре может быть невысокой, так как банки зачастую именно в конце года отражают значительные объемы резервов, а в текущем году этот эффект может съесть почти всю месячную прибыль. Скорее всего, годовая доналоговая прибыль российских банков в 2020 году окажется несколько ниже результата прошлого года, но все равно это будет второй лучший результат в истории», — замечают аналитики.



Ситуация с отзывом банковских лицензий в 2020 году была намного спокойнее, что отчасти связано с пандемией. С начала года по состоянию на 30 декабря было отозвано лишь 16 лицензий у кредитных организаций и НКО и 42 организаций лишились лицензии добровольно. Для сравнения, в 2019 году принудительно лицензий лишились 28 банков, а в 2018 году — 60, а до этого в рекордные года отзывалось более 100 лицензий в год. При этом суммарный объем активов банков, принудительно лишенных лицензии в 2020 году, по оценкам аналитиков, составил всего 54 млрд рублей. Для сравнения, в 2019 году эта величина была 118 млрд рублей, а в 2018 году 0,5 трлн рублей.

Подводя итоги уходящего года, эксперты отметили ключевые тенденции банковской системы.

1) Первым и главным итогом 2020 года для финансового сектора стал тот факт, что катастрофы не произошло, хотя предпосылки для этого были. Пандемия коронавирусной инфекции оказала огромное влияние на все аспекты жизни. Для сдерживания нового вируса были объявлены беспрецедентные меры, в числе которых нерабочие дни, ограничения по передвижению населения, а также закрытие значительной части предприятий. Также аналитики отмечают, значительное влияние коронавируса на фондовый рынок и товарный рынок. В момент введения основных ограничений фондовый рынок просел почти на 30%, а нефть торговалась по отрицательным ценам. На этом фоне в конце первого и начале II квартала было много апокалиптических прогнозов, в том числе касавшихся банков, однако российские банки работали стабильно, прибыль хоть и снижалась в отдельные месяцы, но в целом была не плохой, отзывов лицензий стало даже меньше, а фондовый рынок быстро восстановился. Таким образом, для банков пока все складывается неплохо, но, возможно, часть проблем (резервы) проявятся в 2021 году, допускают эксперты.

2) Еще одним достаточно важным событием для банковского сектора стало снижение ключевой ставки до исторического минимума (4,25%). В 2020 году ключевая ставка снижалась четыре раза, и одно из снижений было сразу на 1 процентный пункт. Таким образом, в 2020 году продолжилась тенденция, начатая в середине 2019 года. Стоит отметить, что снижения ставки, по мнению экспертов, стало способом монетарных властей поддержать экономику и финансовый сектор во время пандемии. При этом снижение ставки произошло с некоторым авансом, так как инфляция в конечном итоге превысила целевой уровень. Скорее всего, полагают аналитики, в 2021 году Центробанк РФ не будет предпринимать резких шагов, и ставка останется на текущем уровне. «В целом экономике и банкам пора привыкать жить при текущем уровне ставок, так как это, скорее всего, станет новой реальностью на долгий период», — отмечается в обзоре.

3) Помимо снижения ставки рефинансирования, в 2020 году достаточно широко применялись и другие программы поддержки экономики на фоне пандемии. Примечательно, что именно банки выступили основными каналами этой помощи. В апреле-мае был экстренно разработан план мер поддержки, в том числе посредством предоставления кредитов для выплаты заработной платы, а также субсидирование иных процентных ставок. Эти пункты оказали сильное влияние на банковский сектор и определили динамику кредитования и активов в целом. «Пока эффект оценивать достаточно сложно, но можно предположить, что такой механизм (через банковские кредиты) поддержки экономики является более эффективным и справедливым», — указывают эксперты. Еще одна роль банков, которая заметно усилилась в коронакризис — это поддержание рынка ОФЗ. Минфин осуществил значительную эмиссию гособлигаций для финансирования дефицита бюджета в 2020 году, и российские банки стали основными покупателями этого долга. Это во многом говорит об общей устойчивости и развитости российской финансовой системы.

4) 2020 год стал годом бума ипотечного кредитования, что отчасти также было следствием коронавируса. Стремительный рост ипотеки был обусловлен субсидированием процентных ставок на первичном рынке, что подразумевало поддержание строительной отрасли. «Субсидирование процентных ставок по ипотеке, при достаточно низких процентных ставках по вкладам, стало «спусковым крючком» ипотечного бума», — считают аналитики. Объем заключенных договоров январь — ноябрь превысил 1,5 млн единиц, а сумма кредитов — 3,7 трлн рублей. Для сравнения, в удачном 2019 году было 1,3 млн договоров на 2,5 трлн рублей. «Росло не только кредитования первичного рынка жилья, ипотека на вторичном рынке показывала почти такие же высокие темпы роста», — замечают эксперты. Обращает на себя внимание, что существенно выросла средняя сумма кредита, что потенциально говорит о заметном росте доступности жилья, однако вместе с тем выросли и цены на квадратные метры. «Как итог рост цен на недвижимость во многих регионах в значительно степени съел эффект от улучшения условий по ипотеке, а квадратные метры станут заметно доступнее только при радикальном росте предложения, то есть при увеличении темпов нового строительства», — говорится в исследовании.

5) Еще одним достаточно важным итогом стало понимание неизбежности дальнейшей цифровизации финансовых услуг. «В условия пандемии многие люди буквально были заперты в своем жилье, а для части граждан ограничения действуют до сих пор. При этом платежи по кредитам не отменялись, оплата ЖКУ должна производиться в срок, страховки необходимо продлевать и так далее. В конечном итоге заметно выросла популярность безналичных и дистанционных платежей, а банковские приложения осваивают буквально все, даже кто раньше сопротивлялся против таких новаций. На фоне развития этой тенденции возникает вопрос, будут ли банки масштабно строить свои экосистемы, или это останется уделом нескольких лидеров. Кроме того, на фоне роста цифровизации заметно активизировалось обсуждение темы «цифрового рубля», пока это еще далекий проект, но интерес к нему ощутимо возрос. В целом пандемия значительно продвинула внедрение цифровых услуг на рынке, — заключаю аналитики.