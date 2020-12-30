Банк России вынес постановления о привлечении к административной ответственности Санкт-Петербургской валютной биржи и страховой компании «Росгосстрах». Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Оба постановления вынесены 29 декабря 2020 года и пока не вступили в законную силу.

Санкт-Петербургская валютная биржа привлечена к административной ответственности по части 9 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Эта часть указанной статьи формулируется как «Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России». Наказание по вышеуказанной статье влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 700 тыс. рублей для юридических лиц.



Постановление в отношении «Росгосстраха» вынесено по части 3 статьи 13.25 КоАП РФ. Эта часть указанной статьи формулируется как «неисполнение страховщиком обязанности по хранению документов, перечень которых и требования к обеспечению сохранности которых предусмотрены страховым законодательством, а также непринятие страховщиком мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в информационных системах, ведение и обеспечение сохранности которых предусмотрены страховым законодательством». Штраф по указанной статье предусмотрен в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

В номерах постановлений нет традиционного для Центробанка обозначения, указывающего, применено ли они к должностному или юридическому лицу.



Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает компании направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.