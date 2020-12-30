Большая часть стран — членов ОПЕК+ склоняется к тому, что в феврале не нужно увеличивать добычу нефти еще на 0,5 млн баррелей в сутки, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

«Большинство выступают за продление», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом собеседник агентства отметил, что у России на этот счет другая позиция.

Министры стран ОПЕК+ заседают 4 января, чтобы определить уровень добычи нефти на февраль. На предыдущей встрече, 3 декабря 2020 года, они договорились постепенно восстанавливать производство сырья, начиная с января в объеме не более чем на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с) в месяц. При этом каждое последующее увеличение должно быть одобрено на отдельной встрече. Всего ОПЕК+ планирует восстановить добычу нефти почти на 2 млн б/с в течение первых месяцев 2021 года. В мае, когда началась реализация сделки, страны сокращали добычу нефти на 9,7 млн б/с, с августа эта квота смягчилась до 7,7 млн б/с.

