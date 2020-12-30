Президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите пенсионных накоплений граждан, запрещающий привлекать агентов-посредников при переводе пенсий в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Сейчас гражданин может менять организацию, управляющую его пенсионными накоплениями, — Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд — один раз в пять лет. Если это происходит досрочно, то накопленный с момента предыдущего перехода доход теряется. Закон обязывает предупреждать людей о таком риске, но агенты, которые работают на НПФ, этой обязанностью часто пренебрегают, и граждане несут убытки.

Закон вводит прямой запрет на привлечение посредников (в том числе агентов, поверенных) в целях заключения ими договоров об обязательном пенсионном страховании между застрахованным лицом и НПФ от имени негосударственного пенсионного фонда.

Документ также содержит норму о том, что гражданин имеет право запретить Пенсионному фонду рассматривать заявления на перевод накоплений, поданные любым способом, за исключением личного визита в ПФР.

Также поправки наделяют Банк России правом устанавливать дополнительные требования к порядку заключения договоров по обязательному пенсионному страхованию и требования к лицам, которые имеют право заключать такие соглашения от имени НПФ.