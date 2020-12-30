ВТБ с 1 января начнет выдавать кредиты в рамках возобновленной государственной программы льготного автокредитования . Об этом в среду объявили в банке.

В новом году под субсидию попадут автомобили, произведенные с 1 декабря 2020-го, а льготные условия кредитования по-прежнему будут действовать для семей как минимум с одним несовершеннолетним ребенком, для граждан, впервые приобретающих автомобиль, работников медицинских организаций и клиентов, которые для покупки автомобиля сдадут в trade-in имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года.

В рамках программы предусмотрена скидка в 10% от стоимости автомобиля. На территории Дальневосточного федерального округа ее размер составляет 25% при наличии регистрации по месту жительства либо регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО.

Стоимость транспортного средства не должна превышать 1,5 млн рублей. Программа дает возможность купить автомобиль марок Lada, «УАЗ», «ГАЗ», Kia, Hyundai, Renault. Также по госпрограмме теперь можно приобрести со скидкой автомобили марки Datsun (модели On-Do и Mi-Do). Первоначальный взнос — от 10% стоимости машины.

Как рассказал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Иван Жигарев, в 2020 году транспортные средства на льготных условиях смогли пробрести более 22 тыс. клиентов банка на сумму 13,4 млрд рублей. Средняя стоимость транспортного средства по господдержке составила по итогам 2020 года 878 тыс. рублей. Лидерами в этом сегменте стали Lada, Hyundai и Kia, на которые приходится около 90% всех продаж.



В целом по итогам 11 месяцев 2020 года ВТБ выдал более 82,8 тыс. автокредитов на сумму 71 млрд рублей.