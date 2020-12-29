Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков сообщил, что причиной разрыва сделки его TCS Group с «Яндексом» стали стали разногласия по поводу цены актива, пишет РБК , ссылаясь на его в интервью телеканалу «Дождь». IТ-компания предложила на 200 млн долларов меньше, чем просил бизнесмен.

«Если вам кто-то когда-либо скажет, что сделка не сложилась, потому что Олег что-то не то сказал или Петя не то попросил или Вася… <…> Все сделки разваливаются по одной причине — мало денег», — заявил Тиньков. По его словам, он просил за банк 6,2 млрд долларов, а «Яндекс» был готов заплатить на 200 млн долларов меньше — 6 млрд долларов.

По словам Тинькова, переговоры также слишком затянулись. «Я начал сделку лежа в трансплантационной комнате в июле, и я там был на сильных иммуносупрессантах. Я себя чувствовал крайне не очень. И вот в такой ситуации я пытался три месяца делать сделку. Я устал и в какой момент сказал: все, я больше не хочу, спасибо, мне не нужно», — пояснил он.

TCS Group, контролирующая Тинькофф Банк, объявила о возможной сделке с «Яндексом» 22 сентября. Предполагалось, что IТ-компания приобретет весь акционерный капитал TCS Group за 5,48 млрд долларов, часть суммы должна быть профинансирована акциями «Яндекса». После сообщений рынок оценивал потенциал объединения структур в 30 млрд долларов. Стороны сообщили об остановке переговоров 16 октября. После срыва переговоров с «Яндексом» Олег Тиньков продал 5,3% своего пакета в TCS Group за 325 млн долларов. Сокращение своей доли в компании он объяснил в том числе личными причинами.