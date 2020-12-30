Мещанский суд Москвы в среду продлил на шесть месяцев, до 4 июня 2021 года, меру пресечения в виде запрета определенных действий основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате 2,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Панченко.

«Мещанский суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий для всех фигурантов дела», — сказал собеседник агентства.

Суд в среду проводит предварительные слушания по делу, в ходе которых должны быть разрешены процессуальные вопросы и назначена дата рассмотрения по существу.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова в ФСБ. По данным следствия, Калви организовал схему хищения 2,5 млрд рублей при выдаче кредита Первому коллекторскому бюро в 2015 году.

Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.



Помимо Калви по делу проходят бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере.