Восстановление предпринимательской деятельности в России является основной задачей в 2021 году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Самое главное сейчас — это восстановить экономическую активность предпринимателей. Ведь рост, о котором мы все говорим, — это не бюджетные деньги, хотя они тоже имеют значение. В первую очередь это деньги частных инвесторов», — сказал он.

Силуанов подчеркнул, что деньги частных инвесторов — это во многом заемные средства. «Если мы говорим о подорожании стоимости заемных средств, то это уменьшает наши перспективы экономического роста», — добавил он.